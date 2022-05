Acoset incontra gli studenti delle scuole etnee

Acoset SpA, azienda che si occupa di produzione e distribuzione idrica per 20 comuni nella provincia di Catania, ha riavviato gli incontri con le scuole della provincia nell'ambito del progetto "Acoset incontra la scuola", un viaggio esplicativo e informativo volto a far conoscere il percorso che compie l'acqua dalle fonti fino ai rubinetti di casa. Lo scopo dell'iniziativa è incentivare la cittadinanza a bere l’acqua dal rubinetto, scelta sostenibile che porta al contestuale e progressivo abbandono della plastica. Il responsabile Acoset per la qualità dell'acqua, ing. Savarese, ha coinvolto circa 350 alunni grazie al supporto della piattaforma Google Meet e degli schermi multi-touch, raggiungendo gli studenti direttamente dentro le singole classi. Gratificanti sono stati gli input arrivati direttamente dai bambini che non si sono risparmiati nel porre domande e chiedere chiarimenti.