L'appello di Acoset all'Asp: "Azienda rientri nel programma di vaccinazione"

L'Acoset, l'azienda che si occupa di distribuzione della risorsa idrica per oltre 20 comuni della provincia di Catania, comunica che ha programmato per domani giovedì 29 aprile 2021 uno screening con tamponi rapidi che verrà effettuato direttamente in azienda, avvalendosi dell’intervento del medico aziendale. Lo screening è a disposizione di tutti i dipendenti su base volontaria. Per garantire la costante salubrità degli ambienti lavorativi è prevista, invece, per venerdì 30 aprile 2021 la chiusura degli uffici Acoset - in Viale Mario Rapisardi 164 – per poter procedere con la periodica sanificazione straordinaria. Restano come sempre attive le linee call center.

Come comunica l'azienda in una nota sono state inoltrate "diverse richieste all’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania con la volontà di predisporre un prioritario programma di vaccinazione aziendale, e di poter effettuare le vaccinazioni direttamente presso la propria sede aziendale, tramite il medico

competente della società. Il tutto perfettamente in linea col Protocollo nazionale". Così l'azienda ribadisce la propria disponibilità alla vaccinazione per i dipendenti sollecitando riscontri dalle istituzioni preposte.