L'acqua scarseggia per l'ondata di calore: Acoset invita i cittadini a non sprecarla

Si chiede ai Comuni un provvedimento urgente che abbia come oggetto il contenimento del consumo delle risorse idriche

Acoset informa che, alla luce della eccezionale ondata di calore che sta investendo il nostro territorio e all’abbassamento delle falde acquifere che si sta verificando in tutta Sicilia, aggravata da problemi tecnici ed energetici, si chiede ai Sindaci del consorzio di emanare un provvedimento urgente che abbia come oggetto il contenimento del consumo delle risorse idriche.

"In particolare - si legge nella nota di Acoset - chiediamo si raccomandi alla cittadinanza un uso accorto dell'acqua fornita dal nostro acquedotto, finalizzato a evitare sprechi e ridurne i consumi, invitando perciò all’impiego della risorsa idrica unicamente per usi alimentari e igienico-sanitari. Ricordiamo inoltre che Acoset spa, con propri mezzi e autobotti, sta predisponendo limitatamente alle proprie disponibilità un servizio di fornitura acqua per gli utenti che ne fanno richiesta solo ed esclusivamente attraverso vie ufficiali: inviando una mail ad acoset@acoset.com indicando dati personali, numero di contratto/utenza e paese".