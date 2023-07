"Sospensione di energia risolta e impianti di produzione funzionanti"

"La sospensione di energia si è risolta. Gli impianti di produzione sono al momento regolarmente funzionanti". A comunicarlo è Sidra con una nota. Permangono alcuni "circostanziati problemi sia su impianti di produzione Sidra che su alcuni impianti di fornitori terzi in relazione a cui non si è ancora in situazione di regime".

Per compensare gli ammanchi verranno eseguite periodiche turnazioni che determineranno fenomeni circostanziati e temporanei di bassa pressione e/o mancanza acqua. "In atto tali fenomeni sono presenti nel comune di Gravina di Catania (area individuata dalle vie Gramsci, Coviello, a Etnea, F.lli Bandiera, Carrubbella, Oberdan e traverse limitrofe), nel comune di Catania (area individuata dalle vie Barriera, Brescia, Como, Pavia, Galermo parte alta, Sebastiano Catania parte alta e traverse limitrofe), comune di Misterbianco (area individuata dalle vie Poggio Lupo e Del Mandorlo)".

Il ripristino delle condizioni di normale esercizio è previsto per il tardo pomeriggio. Inoltre nelle ore diurne potrebbero verificarsi fenomeni di bassa pressione o mancanza acqua nella parte alta della fascia centrale della città compressa fra le vie Palermo e la via Vincenzo Giuffrida.