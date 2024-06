Schifani incontra il commissario della depurazione acque Fatuzzo

Un nuovo approccio per l’uso dell'acqua sia in agricoltura che nell'industria, seguendo i principi dell'economia circolare. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha incontrato a Palazzo d’Orleans il commissario nazionale per la depurazione delle acque reflue, Fabio Fatuzzo. "Il cambiamento climatico in corso – dice Schifani – ci impone scelte strutturali che vadano nella direzione giusta, promuovendo un uso sostenibile e prolungato dell’acqua. Per questo motivo, siamo stati tra le prime regioni in Italia a recepire la direttiva Ue per il riutilizzo delle acque depurate. Una scelta, nel segno dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, che potrebbe costituire una soluzione concreta alla scarsità di risorse idriche che sta mettendo in difficoltà le campagne siciliane. Un provvedimento innovativo, frutto di un anno di lavoro congiunto con le università siciliane, le Ati (assemblee territoriali idriche), i gestori del servizio idrico, Autorità di bacino, Arpa e Asl, che presenta enormi potenzialità: il recupero di queste acque, al momento scaricate in mare o nei fiumi, potrebbe, infatti, segnare una svolta".

"L'acqua depurata – spiega il commissario Fatuzzo – va riutilizzata, specialmente di fronte alle attuali necessità. Si è posta l'opportunità di utilizzare l'acqua depurata dai nostri impianti, evitando di sprecarla scaricandola in mare. Possiamo e dobbiamo far sì che venga usata per scopi agricoli e industriali, purché sia trattata secondo le norme. Abbiamo trovato ampia disponibilità da parte del presidente Schifani, il quale ha condiviso quanto sia fondamentale ed urgente avviare questa strategia". Nel corso dell'incontro, è stato deciso di creare un tavolo tecnico per affrontare in modo strutturale e sistematico il problema. La proposta illustrata al presidente Schifani ha avuto il supporto del professor Francesco Fatone, docente del Politecnico delle Marche e uno dei massimi esperti a livello internazionale nel trattamento e riutilizzo delle acque reflue.