Acquicella Porto, tenta di rubare all’interno di deposito di rottami ferrosi

Nel corso della notte personale delle volanti ha denunciato il catanese B.G., classe 1992 per il reato di tentato furto. Gli agenti, sono tempestivamente intervenuti in zona Acquicella Porto a seguito della segnalazione, da parte del personale della ditta di vigilanza privata, relativa all’intrusione di un uomo, all’interno di deposito di rottami ferrosi e metalli. L’uomo, ripreso anche dalle telecamere del sistema di videosorveglianza, era dotato di una grossa cesoia. Il personale operante è riuscito a rintracciare l’uomo segnalato, con ancora in possesso la cesoia, e successivamente alla formalizzazione della denuncia da parte del titolare dell’attività, lo hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria, sanzionandolo altresì, in via amministrativa per violazione delle norme Covid, trovandosi fuori dalla sua abitazione oltre le ore 22 senza giustificato motivo.