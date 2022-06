Versa caparra per comprare un'auto su internet: imprenditore truffato, denunciato catanese

Un imprenditore agrigentino vuole comprare un’autovettura. Su un sito internet, uno di quelli più gettonati, ritiene d’aver trovato un affare. Contatta il venditore, o presunto tale, e quale caparra versa – su una carta PostePay – 200 euro a titolo di caparra. Il saldo avrebbe dovuto esser fatto, stando agli accordi, nell’esatto momento in cui l’autovettura comprata sarebbe arrivata a destinazione. Ma da quel momento in poi, il venditore è, di fatto, sparito. Polverizzatosi nel nulla. Inutile ogni tentativo, da parte dell’imprenditore agrigentino quarantasettenne, di riuscire a contattare quell’uomo. Intuendo d’essere finito in un raggiro, l’imprenditore s’è presentato alla stazione dei carabinieri di Aragona, dove ha formalizzato una denuncia a carico di ignoti. Una denuncia che ha prodotto i suoi “frutti” perché i militari dell’Arma di Aragona, coordinati dal comando compagnia di Canicattì, a conclusione dell’indagine immediatamente avviata, sono riusciti ad identificare, e a denunciare alla Procura della Repubblica di Agrigento, l’uomo che ha truffato l’agrigentino. A finire nei guai – gli è stata, appunto, contestata l’ipotesi di reato di truffa – è stato O. G., disoccupato, di 51 anni, di Mascali, nel Catanese.