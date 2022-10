Santa Maria di Licodia, acquistati due defibrillatori semiautomatici

Il Comune di Santa Maria di Licodia ha proceduto nella giornata di oggi all’impegno di spesa per l’acquisto di 2 defibrillatori semiautomatici da posizionare in luoghi strategici del paese e fruibili da tutta la cittadinanza in caso di emergenze. Il tutto, sarà reso possibile grazie al progetto “Ti aiuto col cuore” presentato dalla Misericordia di Santa Maria di Licodia in seno alle proposte del “Bilancio Partecipativo 2021”. Qualunque cittadino, formato alle manovre di rianimazione cardiopolmonare, potrà trovare a portata di mano – 24 ore su 24 – questi importantissimi strumenti salvavita che fanno la differenza nel soccorso di eventuali arresti cardiaci.

"Un progetto a cui abbiamo tenuto tanto e che finalmente diventa realtà" ha commentato Daniele Furnari, governatore della Misericordia di Santa Maria di Licodia. "Le nostre priorità – come negli ultimi 36 anni di servizio – sono ancora una volta focalizzate sulla sicurezza e la salute dei nostri cittadini per i quali ci impegniamo incessantemente. Avevamo provato una prima volta a presentare l’istanza per l’acquisto dei Defibrillatori nel 2020 ma ci era stata bocciata per motivazioni da noi non condivise. Siamo stati temerari e abbiamo ripresentato lo stesso progetto nel 2021 trovando finalmente l’accoglimento, seppur in maniera ridotta rispetto alla nostra idea. Poi il fantasma della mancata approvazione del bilancio comunale entro dicembre 2021 che aveva fatto svanire – a detta dell’allora maggioranza – la possibilità di finanziamento. Oggi, finalmente, quell’idea vede la luce e potremmo dormire sonni tranquilli immaginando una Santa Maria di Licodia cardioprotetta e sicura". Adesso, non rimane altro che attendere l’acquisto dei defibrillatori e delle teche esterne per pianificare la cerimonia di posa di questi importantissimi strumenti salvavita.