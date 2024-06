Ad Acireale l’Ucsi Sicilia scandisce gli appuntamenti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

“Il nostro prossimo obiettivo è rivolto al Giubileo dei Giornalisti che si svolgerà a Roma dal 24 al 26 gennaio 2025, l’evento vedrà la partecipazione di giornalisti provenienti da tutto il mondo e noi ci dobbiamo preparare a partecipare per dare il giusto risalto all’evento e al Giubileo”. Lo ha dichiarato Domenico Interdonato, presidente dell’Ucsi Sicilia durante l’apertura del consiglio regionale che si è svolto in presenza e in webinair, nella sede dello storico gruppo Ucsi acese”.

Ai lavori hanno partecipato, oltre al presidente Interdonato, il consulente ecclesiastico Ucsi Sicilia don Giuseppe Longo, la segretaria regionale Ucsi Laura Simoncini, che è anche presidente provinciale di Messina, il tesoriere regionale dell’Ucsi Angelo Di Tommaso, i consiglieri regionali Santina Folisi, Sandro Cuzari, Vincenzo Caruso e Salvatore Pappalardo e i presidenti provinciali di Palermo, Caltanissetta e Patti, rispettivamente Michelangelo Nasca, Fiorella Falci e Domenico Pantaleo che è anche Consigliere nazionale. Presenti all’incontro, il segretario nazionale Salvatore Di Salvo, che è anche Tesoriere dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, il consigliere nazionale Ucsi Gaetano Rizzo e il presidente del Collegio dei Garanti dell’Ucsi Nazionale Antonio Foti. Il presidente Interdonato ha dato la parola a don Giuseppe Longo il quale si è soffermato sulla verità, l’ascolto e la partecipazione, i giornalisti devono operare con umiltà, rispetto, calma e sincerità riflettendo sulla differenza di opinioni che non deve intaccare mai la stima e l’amore vicendevoli”.

Il presidente Interdonato ha commentato le attività svolte e alle prossime che porteranno entro il 2025 a nuove elezioni concludendo con la recente partecipazione al Consiglio nazionale svoltosi a maggio a Roma. Il segretario nazionale Salvatore Di Salvo ha quindi illustrato il lavoro svolto da giunta e consiglio nazionale e gli impegni futuri, a iniziare dal Giubileo e a seguire dal congresso nazionale. Durante l’incontro il parroco don Andrea Grasso e il dott. Michele Greco presidente del Consiglio comunale di Acireale hanno portato i loro saluti e augurato ai presenti buon lavoro. Il presidente Interdonato prima di concludere la riunione ha consegnato la tessera Ucsi a don Orazio Caputo vicedirettore della Caritas diocesana di Acireale e presidente dell’associazione “Mai più soli”.