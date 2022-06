Ad Acireale nasce il polo etneo del "Parco mondiale dello Stile di Vita Mediterraneo"

Prezzo non disponibile

Nasce il Polo Etneo Sicilia Orientale del “Primo Parco mondiale dello Stile di Vita Mediterraneo”. La presentazione è in programma sabato 11 giugno alle 10 nella Sala Pinella Musumeci della Villa Belvedere di Acireale. Il Parco dello Stile di Vita Mediterraneo è un percorso di area vasta fondato sul riconoscimento Unesco della Dieta Mediterranea, sul Movimento Terra Madre di Petrini e sull’enciclica “Laudato Si” di Papa Francesco, che da circa due anni è promosso dal Comune di Caltanissetta. L’obiettivo è valorizzare cucina, prodotti agroalimentari, paesaggi, percorsi di mobilità dolce e cultura mediterranea in un sistema che metta insieme le varie realtà territoriali. Alla presentazione interverranno, fra gli altri, l’assessore comunale di Caltanissetta, Francesco Nicoletti, promotore dell’iniziativa del Parco, e Angela Foti, vicepresidente dell’Ars, che ha presentato la legge recentemente approvata in Assemblea sulla dieta mediterranea.