Ad agosto 180 verbali durante i controlli della municipale tra piazza Roma e piazza Europa

Centottanta verbali per mancato rispetto del codice della strada sono stati elevati dalla polizia municipale nelle prime tre settimane di agosto nell'ambito dei servizi straordinari di controllo della viabilità e dei flussi veicolari lungo le direttrici più trafficate della città. Il reparto Viabilità del Corpo ha potenziato la sua attività mediante la predisposizione di posti di controllo soprattutto in piazza Europa, viale Ruggero di Lauria, piazza Roma, via S. Euplio e viale Regina Margherita con l’impiego in media di due pattuglie supportate da due motociclisti. Particolare attenzione, anche nel mese di agosto, è stata rivolta all'area di piazza Europa, con servizi, anche in orario serale, finalizzati a contrastare la trasgressione del divieto di circolazione di scooter e motocicli nelle zone riservate ai pedoni.

Oltre ai 180 verbali al codice della strada, l'attività della municipale ha determinato 47 sequestri di veicoli per scopertura assicurativa e 52 fermi amministrativi di motoveicoli per guida senza casco. Le infrazioni contestate con maggiore frequenza, come ormai di consueto, sono state: l’assenza di copertura assicurativa obbligatoria (45 verbali), la guida di ciclomotori o motocicli senza casco protettivo (37), l’omessa revisione periodica del veicolo (30), il mancato possesso dei documenti di circolazione e di guida (29), la guida senza patente (14) e l’uso di telefono cellulare durante la guida (4). In leggero calo, ma sempre frequente, la violazione dell’obbligo di arrestare la marcia per sottoporsi ai controlli: in 16 casi è stato necessario l’intervento dei motociclisti per raggiungere quanti non si erano fermati all’alt degli agenti. Per i trasgressori è scattato un verbale aggiuntivo di 85 euro, con decurtazione di 3 punti dalla patente.