Si è spento all'età di 86 anni Monsignor Antonio Fallico

Si è spento oggi, all'età di 86 anni, monsignor Antonio Fallico. Nato a Raddusa 5 luglio 1938, è stato vicario episcopale per la pastorale dell’Arcidiocesi di Catania, voluto dall'ex Arcivescovo, Salvatore Gristina. E' stato anche vicario parrocchiale presso la parrocchia Santa Maria della Mercede, parroco della parrocchia Santa Maria in Ognina e docente di Pedagogia pastorale presso lo Studio Teologico “San Paolo” di Catania. Negli anni ’70, con la benedizione dell’Arcivescovo Mons. Domenico Picchinenna, insieme ad un gruppo di laici, ha fondato la Missione Chiesa-Mondo che, nel 2001, è stata riconosciuta come Famiglia Ecclesiale di vita consacrata di diritto diocesano. Si è sempre contraddistinto in Italia per il suo impegno a favore del rinnovamento della pastorale, sulla scia dell’ecclesiologia del Concilio Vaticano II. Numerose le sue conferenze e pubblicazioni di carattere spirituale e pastorale, ricca la predicazione di esercizi spirituali al Clero in diverse diocesi italiane. Per il suo impegno in campo sociale e culturale è stato insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica. L’Arcivescovo Luigi Renna presiederà i funerali presso la Basilica Cattedrale di Catania martedì 3 gennaio 2023 alle ore 15.30.