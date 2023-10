Acicastello, ok all'adeguamento del livello contrattuale per gli ausiliari della sosta a pagamento

E’ arrivato ieri l’adeguamento del livello contrattuale per tutti gli 11 ausiliari della sosta a pagamento della Automobile club servizi, società che ha in affidamento il servizio “strisce blu” per il Comune di Aci Castello. Una notizia positiva, per il personale, che giunge a pochi mesi dalla riassunzione avvenuta dopo più di due anni di fermo, per le note vicende legate prima alla gara d’appalto e poi ai successivi ricorsi tra le imprese partecipanti. Un periodo lungo in cui i lavoratori hanno potuto godere per buona parte del sussidio Naspi, eccetto l’arco temporale compreso tra il 1° ottobre 2022 e il 15 giugno 2023 in cui sono rimasti scoperti da ogni forma di assistenza, rimanendo vincolati alla clausola sociale che ha consentito loro di poter ottenere la garanzia occupazionale.

“Il primo passo è stato finalmente compiuto – spiega Uccio Lauricella che per la federazione Ugl Terziario, guidata dal segretario provinciale Carmelo Catalano, ha seguito la trattativa con la Acs. In sede di incontro sindacale avevamo richiesto appositamente all’azienda di aggiornare i livelli che sono stati applicati sin dall’inizio ai dipendenti, in riferimento al contratto collettivo nazionale commercio. Suggerimento che è stato accolto dalla stessa Acs, che ringraziamo, anche alla luce dell’attuale situazione economica globale che richiede una maggiore attenzione nei confronti della necessità di benessere di chi lavora. In questo senso, durante l’ultima riunione, insieme al rappresentante sindacale aziendale Giovanni Pappalardo ho rappresentato all’Acs anche l’impellenza circa una valutazione della possibilità di ottenere per i dipendenti un incremento dell’orario lavorativo per tutta la stagione invernale. Come unico sindacato presente all’interno del cantiere di Aci Castello auspichiamo, quindi, di poter trovare a breve un punto di incontro con i vertici societari che, fino a questo momento, sono stati ben disponibili all’ascolto e pronti a condividere le migliori soluzioni per un sereno andamento futuro di quest’appalto".

"Ci preme ringraziare – conclude il sindacalista Ugl Lauricella – anche l’Amministrazione comunale, a partire dal sindaco Carmelo Scandurra, costantemente attenta verso quelle che sono state e sono le esigenze degli ausiliari.".