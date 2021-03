Adesca la vittima e gli ruba il cellulare: denunciato un travestito

I poliziotti del commissariato Borgo-Ognina hanno indagato un cittadino bulgaro di 22 anni per i reati di violenza sessuale, estorsione, furto aggravato ed evasione. A far scattare le indagini è stata la denuncia della vittima, un ragazzo di 19 anni che nella serata del 23 marzo scorso, mentre si trovava a bordo della propria autovettura in via VI Aprile è stato sorpreso da un giovane travestito da donna, il quale ad un tratto si introdotto all’interno della sua auto, palpeggiandolo sulle parti intime e proponendogli la consumazione di un rapporto sessuale a pagamento.

Nonostante la giovane vittima avesse più volte intimato all’uomo di scendere dall’auto, questi perseverava nella sua condotta, dicendo che sarebbe sceso dal veicolo solo in cambio della corresponsione di una somma di denaro. Il giovane automobilista, impaurito, ha consegnato il contante in suo possesso, ma il travestito, insoddisfatto per l’esiguità della cifra, gli ha sfilato con destrezza il telefonino cellulare dalla tasca del giubbotto, quindi è sceso dall’auto dileguandosi per le vie limitrofe. Acquisita la denuncia della vittima gli investigatori si sono messi subito sulle tracce del malvivente e attraverso le minuziose descrizioni fornite dalla vittima, sono riusciti a risalire alla sua identità, denunciandolo all’autorità giudiziaria per tutti i reati commessi. Peraltro, il soggetto cittadino bulgaro non era nuovo a condotte di tal genere: dalle indagini esperite è emerso infatti che l’uomo solo qualche giorno prima si era reso responsabile, insieme ad un complice, di un’estorsione consumata ai danni di un 66enne a cui veniva sottratto il telefono cellulare e richiesta la somma di 100 euro per la sua restituzione. Per tali fatti l’uomo si trovava sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, ragione per la quale è stato anche indagato anche per il reato di evasione.