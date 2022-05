Ventenne entra in appartamento e aggredisce due connazionali: denunciato

Nella giornata di ieri la polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un cittadino straniero di vent'anni per lesioni aggravate dall’uso di arma impropria e per violazione di domicilio. L’uomo era penetrato nell’abitazione di due connazionali e, dopo averli attesi lì in agguato, si è avventato, brandendo un frammento di vetro, contro uno di loro che era appena rientrato in casa, ma la vittima, dopo una violenta colluttazione, è riuscita a divincolarsi e a fuggire.

Gli agenti della volante del commissariato di Adrano sono intervenuti e hanno bloccato l’aggressore anch’egli dolorante e stordito in conseguenza dello scontro fisico poco prima avvenuto. Per tutti e tre i cittadini stranieri, sprovvisti di documenti e risultati irregolari sul territorio nazionale, il Prefetto di Catania ha emesso nei loro confronti decreto di espulsione. L’aggressore, inoltre, veniva deferito all'Autorità giudiziaria in stato di libertà per i reati di violazione di domicilio e lesioni aggravate.