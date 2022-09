Scorazza per la città con mezzo senza targa e forza posto di blocco: trasferito in struttura comunitaria

Un 20enne ai servizi sociali scorazza con il motorino tra le vie cittadine e forza un posto di blocco. Il fatto, ripetutosi più volte, ha convinto il magistrato di sorveglianza di Catania a disporre il ripristino della misura alternativa della detenzione domiciliare presso una struttura comunitaria di un 20enne, residente ad Adrano. Alla quale hanno dato esecuzione gli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza di Adrano. Il giovane era stato condannato con sentenza definitiva per detenzione abusiva di armi e spaccio di sostanze stupefacenti (all’epoca della commissione dei fatti era minorenne), ed era stato ammesso a scontare la pena attraverso l’affidamento in prova ai servizi sociali del comune di residenza.

L'arrestato era solito utilizzare un motociclo privo di targa, e in un caso ha tentato di sottrarsi a un controllo di polizia, non rispettando l’alt intimatogli dagli agenti in servizio, fuggendo ad alta velocità e mettendo in grave pericolo l’incolumità dei pedoni. Denunciato dal personale del Commissariato di polizia per resistenza a pubblico ufficiale e segnalato all’autorità giudiziaria la quale, preso atto di detta segnalazione e condividendo il parere espresso dall’Ufficio di polizia, ha sospeso l’affidamento in prova ai servizi sociali e ha ripristinato la misura alternativa del collocamento presso una struttura comunitaria.

Il giovane nel corso della notte è stato accompagnato all’Istituto Walden di Menfi, in provincia di Agrigento, la comunità di alloggio per minori che accoglie i giovani destinatari della misura alternativa alla detenzione in struttura carceraria.