Polizia gli notifica un ordine di carcerazione, 72enne si sente male

Agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Adrano, diretto dal vice Questore Paolo Leone, hanno arrestato il 72enne G.L., in esecuzione di ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio (VA). Il Tribunale di sorveglianza di Milano aveva rigettato l’affidamento in prova al servizio sociale nonché il regime di detenzione domiciliare, ragione per cui è stata disposta la carcerazione del condannato. Quest’ultimo alla notizia dell’esecuzione della carcerazione è stato colto da malore e per tale motivo è stato ricoverato presso l’ospedale di Biancavilla. Qui è stato vigilato dapprima dalla volante del commissariato e successivamente dal nucleo piantonamenti della polizia penitenziaria. Non appena dimesso, viste le condizioni di salute del condannato, l’ufficio di sorveglianza di Catania ha disposto che lo stesso sconti in regime di detenzione domiciliare presso la propria abitazione la pena di 3 mesi di reclusione per il delitto di lesioni personali.