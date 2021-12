Adrano, arresti domiciliari per due pregiudicati

Gli agenti del commissariato di Adrano, diretti dal vicequestore Paolo Leone, lo scorso 3 dicembre hanno eseguito due ordinanze di sottoposizione al regime di detenzione domiciliare nei confronti di due adraniti. Una di esse è stata eseguita nei confronti di un pregiudicato 58enne il quale deve scontare la pena di anni 2 per bancarotta fraudolenta. L’altra misura è stata emessa a carico di un altro pregiudicato di anni 47, il quale dovrà espiare la pena di anni 1 e mesi 11, di pena. Tale ultimo provvedimento è stato adottato dopo che al condannato era stata concessa la misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali; tale concessione, però, è stata revocata dal magistrato competente in quanto l’uomo, durante la misura, ha commesso il reato di circonvenzione di incapace.