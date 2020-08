Arrestati due fratelli: coltivavano una piccola piantagione di marijuana

Due fratelli, Pietro e Rosario Indorato, di 61 e 65 anni, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato ad Adrano per detenzione e produzione di stupefacenti a fini di spaccio. I poliziotti hanno sequestrato una piccola piantagione di marijuana costituita da sei arbusti alti circa 3 metri, diversi contenitori, nascosti nelle loro abitazioni, con alcuni grammi di marijuana già essiccata e materiale per il confezionamento delle dosi. Dopo le formalità di rito, i due sono stati rimessi in libertà.



