Adrano, arrestato 58enne: dovrà scontare 6 mesi ai domiciliari

I carabinieri della stazione di Adrano, eseguendo u ordine per la carcerazione emesso dal tribunale di Tivoli, hanno arrestato un 58enne. Quest’ultimo, come disposto dal provvedimento dell’autorità giudiziaria dovrà scontare la pena di 6 mesi di reclusione per possesso ingiustificato di chiavi alterare o grimaldelli. Il reato era stato commesso a Rignano Flaminio, nella provincia capitolina, nel novembre del 2011. L’uomo, espletate le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari.