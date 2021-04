Adrano, controlli anti Covid della polizia: chiuse 2 attività

Il Comune di Adrano si trova in zona rossa e sono stati intensificati i controlli della polizia. Complessivamente, come emerge dal report del commissariato adranita, sono stati controllati 23 esercizi commerciali, di cui uno chiuso per motivi di ordine e sicurezza pubblica, e una panineria chiusa poiché permetteva il consumo di cibo e bevande al suo interno. In totale sono state elevante 14 sanzioni per violazione del coprifuoco. Sul fronte del contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sono state denunciate 4 persone, di cui due anche per furto. Tre, invece, gli arresti per lesioni aggravate, violazione di domicilio e danneggiamento. Infine grande vi è stata l’emissione di un provvedimento di espulsione nei confronti di un extracomunitario irregolare.