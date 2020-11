Adrano, denuncia e fa arrestare l'ex marito violento

Denuncia e fa arrestare l'ex marito violento. L'uomo, un 42enne di Adrano, è stato posto ai domiciliari con l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico, per lesioni personali e maltrattamenti. Sono stati gli agenti del commissariato ad intervenire dopo che la donna ha segnalato le continue minacce del marito dopo la fine della relazione.

In un caso l'uomo ha manomesso il contatore dell'acqua e con un coltello a serramanico ha danneggiato le porte d'accesso all'abitazione; in un'altra circostanza ha picchiato il padre della vittima, intervenuto per sedare un litigio tra i due ex coniugi. L'uomo era già stato sottoposto ad ammonimento del questore, ma aveva continuato a chiamare telefonicamente e a inviare messaggi alla moglie attraverso whatsapp. Recentemente, dopo essersi recato a casa della ex, l'ha offesa e ha preso a calci il portone d'ingresso.