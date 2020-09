Nascondeva sotto la ruota di scorta il kit per lo scasso e girava senza patente e senza assicurazione

Un uomo di 53 anni D.L.V , già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato dalla polizia per aver portato con sé strumenti da taglio. Nello specifico il 53enne di Adrano aveva cercato di fuggire ad un controllo degli agenti ma, dopo essere stato bloccato, i poliziotti hanno trovato nella sua auto - sotto la ruota di scorta - diversi strumenti da punta e da taglio (un cacciavite della lunghezza pari a venti centimetri; uno scalpello di 29 centimetri; una pinza in ferro; due tronchese di lunghezza pari a 20 centimetri circa e una chiave a pappagallo lunga 24 centimetri.), della cui presenza non riusciva a dare spiegazioni.

Dalle ricerche degli agenti è emerso che l’uomo era stato arrestato per il furto di un cancello nello scorso mese di luglio. Pertanto, D.L.V. è stato denunciato per aver violato la normativa sul controllo delle armi che punisce, chi, fuori dalla propria abitazione, porta senza giustificato motivo strumenti da punta e da taglio che possono essere utilizzati quali strumenti di offesa alla persona e che prevede l’arresto da un mese ad un anno. Inoltre l'uomo era senza patente e senza assicurazione e così ha ricevuto sanzioni per oltre seimila euro.