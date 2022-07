Adrano, furto aggravato di acqua pubblica: denunciati in quattro

I carabinieri di Adrano, insieme al personale dell’Acoset, hanno effettuato diversi interventi volti al contrasto del fenomeno delle truffe ai gestori di forniture del servizio idrico solitamente effettuati mediante allacci abusivi diretti alla rete pubblica. I militari si sono presentati per le operazioni di verifica, tra le altre, nelle abitazioni ubicate in pieno centro urbano di una 51enne, una 45enne, una 43enne e di un 30enne, tutti del posto.

Acoset, a conclusione della verifica per ciascuna utenza, ha riscontrato per le loro abitazioni l’applicazione del "bypass" al contatore con allaccio manomesso e collegamento diretto alla rete pubblica, stimando ingenti danni economici per la società erogatrice del servizio. Per i quattro, che pensavano di continuare a usufruire del servizio idrico gratuitamente, è quindi scattata la denuncia per furto aggravato.