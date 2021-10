Adrano, il candidato a sindaco Pellegriti sporge denuncia per minacce

Il candidato a sindaco di Adrano Carmelo Pellegriti è stato minacciato. Lo ha dichiarato in una nota denunciando gravi intimidazioni: "Vi sono minacce che chiamano in causa la mia incolumità fisica e per le quali, nelle scorse ore, ho provveduto a sporgere denuncia presso la Questura di Catania .Le forze dell’ordine, che sento il dovere di ringraziare anche pubblicamente, hanno giudicato i fatti in questione molto seri".

"Non credevo, in tutta franchezza - prosegue Pellegriti - che affrontare una campagna elettorale potesse significare dover sopportare tutto questo clima di odio e di violenza.Sono molto scosso. E lo sono principalmente per la mia famiglia e per le innumerevoli persone che ogni giorno mi stanno a fianco ed alle quali voglio bene. Ciò nonostante, il mio spirito di servizio nei confronti della mia Adrano non può venir meno; ma una riflessione tuttavia va fatta e, per questi motivi, domani pomeriggio assieme ai referenti della mia coalizione decideremo come e se proseguire questa campagna elettorale.”