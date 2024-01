Adrano, in giro in auto con bastone lungo un metro: pregiudicato 50enne sanzionato

Agenti della polizia di Adrano hanno fermato un uomo in auto. Dentro l’abitacolo dell'autovettura i poliziotti hanno trovato un bastone di legno di 95 cm che era stato riposto nello spazio tra il sedile e lo sportello lato destro, del quale non è stato in grado di giustificare il possesso. Sono inoltre emerse alcune irregolarità riguardanti il veicolo che è risultato sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria e della revisione. Al termine delle attività di rito, all’uomo sono state comminate sanzioni amministrative per un importo complessivo di mille euro, mentre il veicolo è stato sequestrato e affidato in giudiziale custodia