Adrano, scoperti 4 allacciamenti abusivi alla rete elettrica

Ancora episodi di furto di energia elettrica sono stati scoperti dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Adrano che sono intervenuti con la collaborazione del personale addetto alla società E-distribuzione. Grazie a un’attività info-investigativa, infatti, sono stati scoperti 4 allacciamenti irregolari alla rete elettrica, grazie ai quali altrettanti appartamenti prelevavano illegalmente l’energia, il cui corrispettivo non veniva così pagato. Un uomo di 57 anni e la figlia di 36 sono stati indagati per furto aggravato, insieme a una 31enne e a una 51enne, tutti abitanti nel medesimo comprensorio di case popolari di via della Regione in Adrano. Tra i denunciati, 3 annoverano già precedenti di polizia. Con l’ausilio dei tecnici di E-distribuzione, che hanno certificato l’illecito prelievo di elettricità, i cavi utilizzati dai denunciati sono stati rimossi, ripristinando le condizioni di legittimità e di sicurezza antincendio.