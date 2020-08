Adrano, sorpresi mentre spacciano droga: arrestati due giovani

La polizia di Adrano ha arrestato Emanuele Centamore, di 19 anni, ed un ragazzo di 17 anni per concorso in detenzione e spaccio di droga. Gli agenti nel corso di un controllo nei pressi di un bar hanno notato movimenti sospetti di alcuni giovani. Dopo un'attenta osservazione, i poliziotti hanno individuato il 19enne che incassava il denaro, mentre il minorenne recuperava e consegnava agli acquirenti le dosi che erano state nascoste dietro un cespuglio. I due sono stati fermati dagli agenti che hanno recuperato un sacchetto con all'interno 86 dosi di marijuana, per un peso complessivo di 86 grammi, nonchè il denaro provento dello spaccio. Centamore è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, mentre il minore, su disposizione del Tribunale per i Minorenni è stato collocato presso il Centro di Accoglienza di via Franchetti a Catania.

