Adrano, litiga con la compagna e finisce in carcere

La polizia ha arrestato ad Adrano un ventunenne straniero che deve scontare una pena di otto mesi di reclusione. Gli agenti delle volanti sono intervenuti nell’abitazione dell’uomo, che stava litigando con l'ex compagna per motivi legati all’affidamento del loro figlio, nato un anno fa.

Alla vista dei poliziotti, avvisati da una segnalazione, l’uomo si è dato alla fuga, riuscendo a inoltrarsi nei campi alle spalle delle mura dionigiane di Adrano. Dopo un lungo inseguimento, prima in auto, poi a piedi, gli agenti sono riusciti a bloccare il giovane fuggitivo.

Dagli accertamenti investigativi è così emersa l’esistenza della condanna definitiva e di un provvedimento di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica per i minorenni di Catania ancora pendente. L’uomo, infatti, all’epoca in cui commise il fatto per il quale è stato condannato era ancora minorenne. Avuta contezza di tale provvedimento giudiziario a carico della persona che avevano appena fermato, gli agenti lo hanno arrestato e tradotto nel carcere di Catania -Bicocca.