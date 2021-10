Arriva in aereo dalla Romania: su di lui pendeva ordine di arresto

Lo scorso 10 ottobre, intorno alla mezzanotte, durante un’attività di verifica documentale eseguita dal personale della polizia di frontiera in servizio presso l’aeroporto di Catania, nei confronti dei passeggeri di un volo in arrivo dalla Romania, è stato tratto in arresto il cittadino italiano S.S. di 40 anni, sul quale pendeva un’Ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, per il reato di rapina. Il reato era stato commesso lo scorso mese di luglio, a opera sua e di una sua complice straniera, insieme alla quale aveva depredato la propria vittima del denaro in contanti, di una collana d’oro e dell’autovettura di cui era in possesso. A conclusione degli atti di rito, l’arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale di Catania “Piazza Lanza” a disposizione della magistratura.