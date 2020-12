Aeronautica, beneficenza e solidarietà in favore dell’istituto San Giuseppe

Le iniziative di beneficienza e solidarietà della Aeronautica Militare non si fermano,neanche in tempi di Covid. L’ultima , in termini di tempo, è stata una raccolta fondi effettuata dal personale dell’ 88^ Gruppo Volo e dell’ 86^ Centro Addestramento Equipaggi in forza presso il 41^Stormo di Sigonella.

Non potendo organizzare il consueto “Babbo Natale” volante, quest’ anno i militari, rigorosamente accompagnati da Babbo Natale, hanno effettuato una visita simbolica lunedì 21 dicembre presso l’Istituto per consegnare i fondi raccolti su base volontaria.

I piloti e gli operatori di bordo presenti,in pieno rispetto delle norme Anticovid, hanno cercato di donare un sorriso ai bambini presenti in comunità, segno tangibile di vicinanza della Forza Armata alle realtà che operano nel sociale.

Il 41° Stormo Antisom di Sigonella, con i nuovi velivoli P-72A, garantisce la propria missione primaria di sorveglianza marittima, contrasto ai traffici illeciti e al terrorismo internazionale e di salvaguardia della vita umana in mare a lungo raggio, nonché protezione delle principali vie di traffico marittimo nei quadranti meridionali del Mediterraneo. Inoltre, grazie alla versatilità degli assetti ed alla dedizione del personale, sta riuscendo ad implementare nuove capacità in diversi ambienti operativi a servizio di diverse Agenzie e sempre a salvaguardia degli interessi vitali del Paese.

Gli equipaggi del P-72A del 41° Stormo, di cui fa parte anche l’88° Gruppo Volo, sono formati da ufficiali piloti e sottufficiali operatori di bordo che appartengono all’Aeronautica Militare e alla Marina Militare.