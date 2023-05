L’Aeronautica Militare di Sigonella sposa l’iniziativa benefica “Un dono dal cielo per Airc”

Il Comando Aeroporto dell’Aeronautica Militare di Sigonella ha ospitato una delegazione dell'Associazione italiana ricerca contro il cancro di Catania che ha tenuto una conferenza sul tema “L’importanza dello stile di vita nella prevenzione dei tumori”. Presente il personale militare dell’aeroporto siciliano e i rappresentanti dei maggiori sodalizi del Territorio vicini alla Forza Armata, quale tra gli altri l’Associazione Arma Aeronautica, l’occasione è stata buona per presentare le iniziative di raccolta fondi “Un dono dal cielo per AIRC” che durante l’anno in corso coinvolgeranno la realtà AM di Sigonella e quelle che la circondano.

Durante il proseguo dell’evento la dottoressa Barbara Giuffrida, prima di promuovere l’iniziativa “le azalee per la Festa della Mamma” , ha parlato dell’AIRC della sua missione e dell’impatto che ha nel finanziamento della ricerca e dei ricercatori in Italia perché finanzia oltre il 65% della ricerca stessa. Mentre il Professor Sebastiano Squadrito, noto endocrinologo catanese, ha intrattenuto i presenti con una esaustiva e interessante conferenza sullo stile di vita da condurre per limitare quelle malattie che potrebbero avere serie conseguenze durante il proseguo della vita di ogni individuo.

L’iniziativa benefica “Un dono dal cielo per AIRC” è l’attività che l'Aeronautica Militare promuove nell’anno del centenario. Il progetto accompagnerà tutte le attività e, grazie al supporto dell’Associazione Arma Aeronautica, consentirà di devolvere le donazioni, che saranno effettuate su base volontaria da parte del personale e di privati, all’acquisto di apparecchiature tecnologiche necessarie per la ricerca delle cure contro il cancro. La scelta di sostenere AIRC, organizzazione tra le più autorevoli e affermate nel panorama scientifico nazionale, è coerente con i valori che da un secolo ispirano l’Aeronautica Militare costantemente impegnata nel promuovere e supportare iniziative volte ad aiutare i cittadini, soprattutto le persone più deboli e bisognose.

A margine dell’evento, all’approssimarsi della “Festa della Mamma”, i militari hanno aderito all’iniziativa “Azalea della ricerca” e regalare alle mamme a loro vicine la pianta simbolo dell’iniziativa stessa. “Una giornata importante per la conoscenza e per la solidarietà che impreziosisce la collaborazione tra AM e AIRC” ha definito l’evento il Colonnello Pilota Emanuele Di Francesco, Comandante del 41° Stormo Antisom e dell’Aeroporto di Sigonella.