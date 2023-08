Aeroporto, arancini venduti a 6,20 euro e bottiglie d’acqua al sole: Codacons denuncia speculazioni

A lanciare l’allarme della speculazione sui prezzi in aeroporto è il Codacons. “È imprescindibile che all’aeroporto di Catania, specialmente nei momenti di maggiore disagio per i passeggeri, le autorità competenti intensifichino i controlli volti a prevenire l’incremento dei costi e a valutare i potenziali rischi per la salute dei consumatori", si legge nella nota. L’associazione etnea ha ricevuto oltre 1.800 richieste di assistenza da parte dei passeggeri in arrivo o in partenza dall’aeroporto catanese. Inoltre, alcuni utenti hanno denunciato il prezzo di 6,20 euro per un arancino, come attestato dalle immagini circolate sui vari canali social.

Il Codacons chiede, altresì, una verifica accurata della veridicità delle immagini che ritraggono l’esposizione diretta alla luce solare di contenitori d’acqua destinati alla vendita e al consumo, i quali, come noto, potrebbero costituire un rischio per la salute dei consumatori. aeroporto catania Lo sportello d’aiuto del Codacons per i cittadini Infine, il Codacons richiama l’attenzione sul fatto che il servizio di assistenza legale per i viaggiatori è pienamente operativo per affrontare qualsiasi problematica emergente e per ricevere segnalazioni: è possibile inviare un’e-mail all’indirizzo sportello@codaconsicilia.it o telefonare al numero 095 441010.