Aeroporto, il "nuovo terminal" entrerà in funzione domani: previsto un aumento dei voli

Da domani, forse, un primo assaggio di normalità. La Sac, società di gestione dell'aeroporto di Catania, rende noto che ieri è stato completato l’allestimento del nuovo terminal provvisorio approntato insieme all’Aeronautica Militare tra il terminal C e il B. La struttura, di circa 500 mq, dotata di apparecchiature radiogene per il controllo dei bagagli da stiva e un varco Security per i passeggeri e i bagagli a mano, è stata già consegnata alla Sac che sta provvedendo a istallare i monitor, le postazioni check in, i gate, oltre alla segnaletica di sicurezza, alle sedute e ai distributori di acqua e cibo. Non appena concluse queste operazioni, la tensostruttura sarà operativa a partire dalla mattina del 3 agosto e consentirà di portare i voli operati da Catania dai 10 attuali ogni ora, 5 arrivi e 5 partenze, a 14 voli ogni ora, 7 arrivi e 7 partenze.

Inoltre, questa mattina è stato diffuso un avviso ai passeggeri sulle pagine sociale dell'aeroporto, rivolgendo loro un generico invito a presentarsi presso non più di 3 ore prima del volo "per evitare un sovraffollamento del terminal C". Non è stata invece diffusa nessuna previsione sulla fine dei lavori di bonifica presso i locali interessati dall'incendio dello scorso 16 luglio, ancora sotto sequestro probatorio.