Aeroporto, Barbagallo (Pd). "Catania hub strategico ma c’è chi vuole privatizzarlo”

"10 milioni di passeggeri nel 2022: è il notevole traguardo raggiunto dall'aeroporto di Catania che cosi raggiunge i livelli del 2019, l'ultimo prima della pandemia. Un risultato che pone, ancora una volta, l'importanza strategica dello scalo etneo nelle tratte per la Sicilia. E però ieri a festeggiare c'erano gli stessi che questo aeroporto lo vogliono privatizzare (il presidente della Regione, Schifani) o ancora non lo tengono nella giusta considerazione, mancando di rispetto e considerazione ai siciliani tutti che sono costretti a pagare cifre esorbitanti per raggiungere l'Isola o il continente (i massimi vertici di ITA). Insomma, una passerella a scopo politico a beneficio di flash e telecamere". Lo dice il capogruppo PD della commissione Trasporti della Camera, Anthony Barbagallo.