Cento anni di aeroporto a Fontanarossa: festa di compleanno e francobollo commemorativo

L'aeroporto di Fontanarossa compie 100 anni e per festeggiare il secolo di vita la Società aeroporto Catania, che gestisce lo scalo, ha organizzato per il prossimo 11 maggio una giornata per celebrare l'anniversario.

La giornata prevede diversi appuntamenti, compresa la cerimonia di emissione del francobollo commemorativo in collaborazione con Poste Italiane, la presentazione del libro "In volo da Catania. Oltre un secolo di storia" e lo svelamento della targa del centenario.