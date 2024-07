Il "computer down" mette a rischio anche l'aeroporto di Catania, Sac: "Possibili disagi"

Anche presso l'aeroporto Vincenzo Bellini di Catania, e presso l'aeroporto di Comiso, potrebbero verificarsi difficoltà operative, rallentamenti nelle operazioni di accettazione e disservizi per i passeggeri a causa di un guasto informatico mondiale sui sistemi di alcune compagnie aeree. E' quanto reso noto da Sac, società di gestione dello scalo etneo. La causa del problema tecnico, riscontrato in contemporanea in tutto il mondo, non sarebbe un attacco hacker ma un problema alle piattaforme di Microsoft dovuto ad un un aggiornamento "buggato" rilasciato dal fornitore di cybersecurity "CrowdStrike", come riporta Today.it, che sta bloccando i terminali. Un errore nel funzionamento di un software in grado di generare anomalie non calcolate.

Le interruzioni sono iniziate intorno all'1 della notte tra il 18 e il 19 luglio, ora italiana, e stanno interessando i computer Windows a livello globale. Per quanto riguarda la circolazione aerea, sono a terra le principali compagnie aeree statunitensi tra cui American Airlines, Delta Airlines e United Airlines. Voli interrotti completamente all'aeroporto di Berlino a causa di "un guasto tecnico". Forti ritardi nelle partenze anche in Spagna, all'aeroporto Schipol di Amsterdam, Eindhoven, Bruxelles e diffusamente in Francia. Sac invita quindi tutti i passeggeri a controllare lo stato del proprio volo.