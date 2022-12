Aeroporto di Catania: EasyJet lancia la nuova rotta per Edimburgo

La società di gestione dell’Aeroporto di Catania comunica che la compagnia aerea easyJet amplia la propria offerta da e per l’Italia con l’annuncio di 7 nuove rotte in partenza per la prossima stagione estiva 2023. Tra queste, l’attesissima Catania – Edimburgo. La Sicilia sarà infatti una grande protagonista della prossima estate di easyJet, distinguendosi sia come meta soleggiata per tantissimi passeggeri europei che come luogo di partenza verso una tra le più amate destinazioni del continente. A partire dal 2 giugno sarà dunque possibile volare da Catania alla volta della capitale scozzese famosa per i castelli incantati e il verde sconfinato, con due voli settimanali, il lunedì e il venerdì.

Alle nuove rotte estive in vendita a partire da oggi, 7 dicembre, sul sito easyJet.com, sull’app mobile e sui canali GDS, si aggiungeranno giovedì 8 dicembre i voli autunnali per viaggiare dal 1 ottobre al 30 novembre 2023 scegliendo tra le oltre 225 destinazioni raggiungibili con easyJet da e verso 19 aeroporti italiani. “Il lancio della nuova rotta estiva Catania-Edimburgo ci riempie di entusiasmo e ci consente di rafforzare ulteriormente il nostro impegno per Catania e la Sicilia, destinazione su cui continuiamo a investire contribuendo allo sviluppo turistico. Siamo fieri di trasportare sempre più turisti internazionali in questa bellissima regione, offrendo allo stesso tempo la possibilità ai passeggeri in partenza da Catania di volare alla scoperta di una delle città più belle d’Europa” – commenta Lorenzo Lagorio, Country Manager easyJet Italia.

“La rotta su Edimburgo, tanto attesa in Sicilia, è una bellissima novità che va ad arricchire la già ampia scelta di destinazioni raggiungibili dal nostro scalo. E’ la prima volta che la capitale della Scozia, città non solo ricchissima di storia, cultura e tradizioni, ma anche all’avanguardia nella scena artistica, architettonica e teatrale potrà essere raggiunta con un volo diretto da Catania. Abbiamo lavorato molto, in sinergia con la compagnia aerea, per raggiungere questo obiettivo e siamo certi che la rotta incontrerà un grande favore da parte dei passeggeri siciliani. Oltre, naturalmente, a favorire l’arrivo in Sicilia di numerosi turisti provenienti non solo dalla Scozia, ma anche dall’Inghilterra del nord, che fino a ora dovevano affrontare scali e tempi di viaggio molto maggiori. In questa strategia di allargamento dell’offerta di destinazioni si inserisce perfettamente il nostro ruolo di Hub del Mediterraneo, che non solo ci proietta verso scali extra continentali, ma ci consente anche di connettere il nord dell’Europa con le meravigliose località del bacino del Mediterraneo. Grazie dunque a easyJet per il lavoro che da anni porta avanti assieme a noi per la promozione e lo sviluppo della Sicilia”. – commenta Nico Torrisi, amministratore delegato della SAC.