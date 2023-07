Slitta ancora la riconsegna del terminal A dell'aeroporto, Torrisi: "Attendiamo l'esito delle verifiche"

Il fronte dell'aeroporto resta incandescente. Dopo il rogo di domenica notte, la Sac non è ancora rientrata in possesso del terminal A, nonostante l'ottimismo iniziale legato ad una primissima valutazione dei danni, che probabilmente dovrà essere corretta. Tutte le parti coinvolte prendono tempo. "Dal sopralluogo effettuato nella giornata di ieri, insieme al personale del Nucleo Investigativo Antincendi (Nia) - rende noto il comando provinciale dei vigili del fuoco etneo - nei locali interessati dall'incendio sviluppatosi nell'aerostazione di Catania, è emersa la necessità di effettuare ulteriori accertamenti tecnici e strumentali". Una decisione adottata di concerto con Procura, Prefettura e Sac, necessaria per accertare l'agibilità dei locali e per ricostruire le cause dell'incendio. E capire cosa, eventualemente, non ha funzionato.

Continuano le indagini sull'incendio e l'ipotesi del sequestro

"Al momento siamo stati costretti a sospendere le operazioni di pulizia - spiega l'amministratore delegato di Sac, Nico Torrisi - perchè le valutazioni da parte dell'autorità giudiziaria e del personale tecnico non si sono ancora concluse. Ci eravamo subito attivati per ripartire, ma ad oggi credo sia poco opportuno sbilanciarsi in previsioni avventate". In questo contesto, l'ipotesi del sequestro parziale del terminal A sembra sempre più concreta. La Procura ha aperto un'indagine, ed attualmente non sono trapelate notizie su iscrizioni nel registro degli indagati. Si punta ad accertare l'eventuale dolo o i fattori che potrebbero in qualche modo aver fatto andare la situazione fuori controllo: dall'impianto antincendio ai sistemi di condizionamento e ventilazione.

La task force per fronteggiare l'emergenza

"Siamo ancora in attesa dell'esito delle verifiche strutturali - continua Nico Torrisi - anche se apparentemente i danni non sembrerebbero così ingenti. Anche per la giornata di oggi l'operatività dello scalo è limitata a due arrivi e due partenze l'ora presso il terminal C. Tutti i voli sono riprotetti dagli altri scali siciliani di Comiso, Trapani, Palermo. Abbiamo messo dei bus a disposizione dei passeggeri per i collegamenti con le altre aerostazioni, pagandoli di tasca nostra e facendoli gestire direttamente dalle compagnie aeree. Anche la Regione ci ha dato pieno supporto, con dei bus Ast ed un incremento dei collegamenti ferroviari". La task force regionale, attivata ieri, opererà fino al termine dell'emergenza e prevede 24 nuove corse supplementari di Trenitalia tra Palermo e Catania. L'Ast ha messo a disposizione altri 17 bus: 9 tra Palermo e Catania e 8 tra Comiso e Catania. Gli uffici della motorizzazione di Palermo ieri hanno immatricolato altri 24 nuovi mezzi, che sono già operativi e saranno impiegati per trasferire i passeggeri a Catania. La domanda "quando sarà possibile ripartire a pieno regime" resta comprensibilmente senza risposta.

L'ipotesi di un incremento graduale dei voli

Lo scenario più accreditato è quello di una riapertura graduale, con un auspicabile incremento dei movimenti aerei dalla prossima settimana. Difficile ipotizzare che la piena operatività dell'aeroporto Vincenzo Bellini arrivi tutta in una volta. "Abbiamo incaricato più ditte - conclude Torrisi - proprio per poter procedere con la bonifica in tempi celeri, lavorando 24 ore al giorno, come stabilito anche con l'Enac. Non sapendo con esattezza quali sono i danni e quando potremo iniziare, non possiamo ad oggi sbilanciarci in previsioni sui tempi di esecuzione dei lavori. Faremo il possibile".