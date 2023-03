Volotea inaugura i nuovi voli da Catania per Lourdes e Firenze

È tutto pronto per l’avvio dei due nuovi voli in partenza da Catania firmati Volotea, la compagnia aerea low-cost delle piccole e medie città europee: si inaugura domani, 1 aprile, la nuova rotta internazionale verso Lourdes, e il 6 aprile il nuovo volo per Firenze. È previsto per il 26 maggio l’avvio del nuovo collegamento per Nantes. La rotta verso la località occitana verrà operata in esclusiva da Volotea con 2 frequenze settimanali, ogni martedì e sabato, mentre il collegamento per il capoluogo toscano avrà fino a 5 frequenze a settimana (ogni lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e domenica) nei periodi di più intenso traffico. Per il 2023 l’offerta Volotea presso l'aeroporto etneo prevede collegamenti verso 7 destinazioni, 4 in Italia e 3 in Francia, per un totale di circa 1.800 voli e oltre 300.000 posti in vendita.

"Il rilancio del comparto turistico passa anche attraverso i viaggi di carattere spirituale che ogni anno attirano un numero sempre crescente di viaggiatori e pellegrini. Grazie all’avvio della nuova rotta, i passeggeri in partenza dallo scalo siciliano potranno raggiungere comodamente e a tariffe concorrenziali una delle più importanti mete di pellegrinaggio in Europa, sede del Santuario di Nostra Signora di Lourdes - ha dichiarato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea -. Mentre con il nuovo volo per il capoluogo toscano, siamo certi che faremo la gioia di tutti coloro che desiderano trascorrere qualche giorno in una delle più belle città d’arte al mondo, simbolo del Rinascimento italiano, che sembra essere sfuggita indenne al passare del tempo. Con i nostri voli da e per il Fontanarossa, infine, siamo fiduciosi di poter massimizzare anche il flusso di turisti incoming verso le meraviglie di Catania e dell’intera Sicilia".

"Siamo molto soddisfatti per l'avvio della rotta che collega Catania a Lourdes e per questo ringraziamo Volotea per l'attenzione che riserva al nostro scalo. Siamo certi che il nuovo collegamento incontrerà il favore dei passeggeri, dei turisti e dei tantissimi i pellegrini che, ogni anno, si recano al Santuario" – hanno affermato la Presidente e l'Amministratore Delegato della Sac, Giovanna Candura e Nico Torrisi. Salgono a sette le destinazioni collegate da Volotea all’aeroporto di Catania. In Italia: Ancona, Olbia, Verona e Firenze. In Francia: Tolosa, Nantes e Lourdes