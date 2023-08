Primi cenni di normalità in aeroporto, i passeggeri nel mini-terminal: "Ci adattiamo"

Da questa notte è entrata in funzione la nuova tensostruttura approntata dall'aeronautica militare per incrementare la capienza del termina C, passando a 7 partenze e 7 arrivi l'ora. Il tendone è dotato di aria condizionata, un tabellone elettronico e le postazioni di controllo dei bagagli. Gli operatori distribuiscono acqua ed informazioni ai passeggeri. Ed a margine della conferenza con Schifani, l'Ad di Sac Nico Torrisi annuncia che la bonifica del terminal A è completa. A margine della conferenza con Schifani, l'Ad di Sac Nico Torrisi annuncia che la bonifica del terminal A è completa. Ma si dovrà attendere un tempo imprecisato per ottenere le autorizzazioni necessarie a tornare ad accogliere il pubblico