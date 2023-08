Sopralluogo di Sinistra Italiana in aeroporto: "Il terminal A è deserto"

"Ieri mattina abbiamo visitato l’aeroporto e abbiamo constatato le condizioni dello scalo catanese, realizzando filmati e fotografie. I voli che partono e arrivano regolarmente a Catania, come indica il tabellone elettronico, sono al massimo il 30 per cento. Il resto dei voli sono stati cancellati o dirottati a Trapani e a Comiso. Il terminal A è riaperto, ma deserto: sono chiuse edicole, negozi e anche l’ufficio informazioni. Tutte le partenze avvengono nell’area della tensostruttura della protezione civile. Area in cui, nonostante la buona volontà e la gentilezza degli addetti, regna il caos più totale". E' quanto dichiarano in una nota congiunta Gioli Vindigni, segretario cittadino di Sinistra Italiana, ed il segretario provinciale Pierpaolo Montalto. "I passeggeri aspettano in piedi o seduti a terra, sotto il sole cocente, l’imbarco dei pochi voli in partenza da Catania. Non esistono sedili, distributori di bibite o di altri generi di confort - continuano - non c’è un impianto di amplificazione per annunciare gli imbarchi e il personale di terra si sgola per avvisare i passeggeri a voce".

"Anche questa volta a pagare, per l’incapacità della governance, sono: le lavoratrici e i lavoratori aeroportuali, i visitatori, i siciliani e tutti gli operatori del settore turistico che stanno subendo ingenti danni economici. Mentre quasi tutta la classe politica siciliana, Presidente della Regione in testa, si è preoccupata più di difendere e blindare i vertici della Sac che trovare soluzioni concrete. Solo in tal senso - concludono Montalto e Vindigni - si possono leggere le continue affermazioni, fantasiose se non false, di Schifani, che due settimane fa aveva annunciato lo spostamento dei voli a Sigonella (evento mai avvenuto) e l’altro ieri durante un sopralluogo ha dichiarato la fine dell’emergenza e il ritorno alla 'normalità' ".