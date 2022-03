Stabilizzati 102 lavoratori della Sac Service, Torrisi: "Abbiamo mantenuto fede agli impegni presi"

“Abbiamo mantenuto fede agli impegni presi con i lavoratori”. Con queste parole, l’amministratore delegato della Sac, Nico Torrisi, ha annunciato la stabilizzazione, a tempo indeterminato, di 102 unità nella controllata Sac Service, di cui, nello specifico: 35 guardie particolari giurate in servizio 12 mesi, 31 stagionali a 4 mesi e 36 addetti alle persone con ridotta mobilità (Pmi). Si tratta di parte dei 234 assunti nel 2020 per l’esigenza dello scalo di incrementare l’organico aziendale, ma restati fuori dal processo di stabilizzazione a causa della pandemia.

Le assunzioni, ha spiegato Torrisi, avvengono in base a dati di traffico già acquisiti: “I dati sui flussi sono ottimi, lo dico non con vanto ma con grande soddisfazione. Immaginiamo che con la progressione che ci sarà da qui alla fine dell’anno, al netto di quello che succede in Ucraina, si riprenderà a viaggiare a ritmi più alti rispetto anche al pre pandemia. La chiusura di traffico a fine 2022 potrebbe superare gli 8 milioni di passeggeri”.

“Siamo soddisfatti di poter dare un segnale concreto ai giovani lavoratori, tra i più colpiti dalla pandemia che ha avuto come effetto anche l’aumento delle disparità generazionali - ha dichiarato il presidente della Sac, Sandro Gambuzza - Nel contempo, con questo nuovo personale, potremo rispondere tempestivamente alle esigenze dell’utenza in rapida crescita”.

“Con queste assunzioni esauriamo il bacino creato nel 2017 - ha aggiunto il presidente di Sac Service, Paolo Lentini – e completiamo il processo avviato nel 2020 e che la pandemia ha interrotto, costringendoci a ricorrere alla cassa integrazione, ammortizzatore di cui oggi, fortunatamente, non abbiamo più bisogno”.

Novità in vista dell’estate

L’aeroporto di Catania si prepara ad accogliere nuove compagnie e nuove destinazioni. Previste a breve nuove tratte per Leeds (Gran Bretagna) e Abu Dhabi. “Ci sarà maggiore concorrenza che va a tutto vantaggio per noi siciliani e per tutti quelli che vorranno tornare a flotte a visitare l’Isola come turisti. Sono stati due anni di grande affanno, con grande sofferenza ma adesso puntiamo anche su questa stagione per vedere una ripresa reale”.

Attivati banchetti di accoglienza per i profughi provenienti dall’Ucraina

In ultima battuta, Torrisi ha approfondito anche gli spazi di accoglienza aperti già da qualche giorno per i profughi provenienti dall'Ucraina. In questa prospettiva la Sac in collaborazione con la polizia di frontiera ha creato tre zone di accoglienza come scopo orientativo e informativo ai passeggeri in fuga dai luoghi di guerra. “Sono stati circa sessanta i passeggeri ucraini in fuga dalla guerra atterrati a Catania, dopo viaggi lunghi e faticosi. La situazione è drammatica e noi cerchiamo di fare la nostra parte”.