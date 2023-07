I ministri Salvini e Urso a confronto su caro voli, dossier taxi ed incendio dell'aeroporto di Catania

Nel pomeriggio di oggi i ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso si incontreranno al Mit per un aggiornamento sui vari dossier di comune competenza. La riunione, riferiscono gli staff dei due ministri, verterà sugli interventi relativi al caro-voli, alle misure sul comparto taxi e ncc e in merito alla situazione dell’aeroporto di Catania su cui, successivamente, si terrà un tavolo presieduto dal ministro Salvini con tutti gli attori coinvolti.