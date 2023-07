Il caos investe anche gli altri aeroporti siciliani mentre Fontanarossa cerca di risolvere

Si fatica a trovare la soluzione giusta. E' trascorsa quasi una settimana da quel 17 luglio che ha buttato nel caos l'aeroporto di Catania. Un caos che, da subito, ha investito tutta la Sicilia. Per dolo o colpa, ancora da definire, siamo diventati la "pecora nera" del turismo siciliano in questo caldo mese di luglio e, molto probabilmente, anche di agosto. Gli altri scali siciliani, fin da subito, hanno supportato l'emergenza. E, di conseguenza, sono stati anch'essi trascinati nell'emergenza.

Voli dirottati allo scalo di Comiso

Persone che attendono sedute a terra ed all'esterno, con temperature vicine ai 40 gradi. "Comiso con 25 voli giornalieri e un volume di passeggeri dieci volte maggiore di quello registrato negli ultimi mesi è chiamato a sopperire ai problemi di Catania - denuncia il parlamentare del Movimento 5 Stelle Filippo Scerra - Con due soli gate disponibili, è una missione proibitiva. Ne servirebbero almeno 5 per gestire senza troppi disagi situazioni del genere. L'ente gestore - conclude - deve essere sollecitato ad intraprendere azioni di questo tipo, con la guida dell'Enac e sotto il controllo del Ministero".

Voli dirottati allo scalo di Trapani

Ieri, a Trapani, a causa della nebbia i voli sono stati spostati tutti di due ore: in mattinata era stato, infatti, impossibile volare o atterrare nello scalo trapanese. Nei giorni precedenti, però, lo scalo è stato di supporto all'emergenza catanese con una media giornaliera di 20 mila passeggeri e oltre 130 pullman per riportarli a Catania.

Voli dirottati allo scalo di Palermo

Disagi anche al "Falcone-Borsellino" di Palermo. Ci sono infatti centinaia di valigie e trolley stipati nell'area arrivi in cerca di un proprietario. Ressa anche tra passeggeri che bivaccano all'interno della scalo in attesa di risposte sui propri voli che stanno subendo ritardi e cancellazioni. La Gesap, società di gestione dell'aeroporto di Palermo, con una nota fa sapere che "con i ritardi che ci sono stati dei voli, dovuti alla programmazione che è stata stravolta per la vicenda di Catania, si accumulano i bagagli. Adesso la società Gh Palermo, che si occupa dei servizi a terra, sta organizzando anche squadre notturne per evadere le pratiche. Valigie e trolley saranno riconsegnati nei tempi".

Voli cancellati

La compagnia aerea nazionale maltese ha annunciato di avere cancellato 10 voli per l'aeroporto di Catania da oggi fino a martedì prossimo. In un comunicato, Air Malta ha confermato che la decisione è stata presa a seguito del recente incendio all'aeroporto di Fontanarossa. Le cancellazioni sono state imposte dall'autorità aeroportuale italiana alle compagnie aeree e agli orari dei voli da e per l'aeroporto di Catania a causa delle limitazioni al movimento degli aeromobili. Air Malta ha affermato che "questa è una situazione in corso con ulteriori informazioni da aggiornare man mano che vengono ricevute".

Situazione aeroporto Catania

Tra voli dirottati e cancellati, l'aeroporto di Catania le sta provando tutte per migliorare la situazione. Sono state avviate le operazioni di pulizia e bonifica del Terminal A da parte della ditta specializzata che lavorerà senza soluzione di continuità per fasi. E' stato eseguito un sopralluogo da Sac, Enac, Protezione Civile, Vigili del fuoco e Comune di Catania all’interno del Terminal B (ex Morandi), per verificare la possibilità di utilizzarne una parte - quella già sede dell’hub vaccinale durante l’emergenza Covid - per un impiego temporaneo da destinare a terminal passeggeri. Ed è stata montata una tensostruttura che consentirà una migliore gestione dei passeggeri in partenza e un progressivo aumento del numero dei voli. Sul fronte Sigonella, ancora nessuna decisione.