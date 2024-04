L'aeroporto del futuro atterra a Palazzo degli Elefanti: il dibattito oggi in consiglio comunale

L'oggetto del consiglio comunale straordinario convocato per stamani: “Stato dell’arte spazio aeroportuale Terminal Morandi". Ma quando si parla di aeroporto, la curiosità - su quello che è successo nel recente passato e quello che sarà nel futuro prossimo - cresce a dismisura insieme alla temperatura del dibattito in aula. E se la seduta devia un po' dall'ordine del giorno, il peccato appare veniale.

In aula, a sentire quanto hanno da dire i vertici della Società aeroporto Catania, dovrebbe esserci il pienone di consiglieri comunali e invece, a sorpresa, le defezioni sono tante. Mancano, tra gli altri i Dc, i leghisti in salsa sicula di Prima l'Italia, eccetto Maurizio Zarbo, e il capogruppo del Pd Maurizio Caserta. Aria di fronda, si mormora nei corridoi del palazzo. Ampia la presenza della Giunta comunale. Con il sindaco, chiamato ad aprire la seduta, ci sono gli assessori, Lombardo, Gelsomino, La Greca, Parisi e Porto.

Il sindaco: "Obiettivo 20 milioni di passeggeri"

"Una città che si volge a nuovi orizzonti ha bisogno di conoscere come le principali infrastrutture di sistema e quindi da un lato il porto, dall'altro l'aeroporto, si svilupperanno. Sapete tutti che sono previsti nell'immediatezza l'abbattimento e la demolizione del terminal "Morandi" - anticipa il primo cittadino - E rispetto a questo standard, ho chiesto però che l'abbattimento del terminal "Morandi" sia immediatamente seguito dalla realizzazione di questo nuovo terminal. E' chiaro che lasciare quel vuoto, lasciare quella voragine al centro, potrebbe essere un problema sotto il profilo anche della reputazione del nostro scalo. L'obiettivo è di arrivare a 20 milioni di passeggeri".

Fontanarossa tra presente e futuro

"Soltanto nel primo trimestre 2024, dal 15 gennaio al 31 marzo, abbiamo avuto una crescita di 250mila passeggeri", ha esordito al cospetto del consiglio comunale il presidente della Sac Nico Torrisi. "Cresciamo moltissimo, un incremento di 250mila passeggeri in un trimestre significa che l'aeroporto di Catania ha già superato 11 milioni di passeggeri. Se a questi sommiamo anche i passeggeri di Comiso, arriviamo a numeri difficili da gestire con un terminal realizzato per un numero di viaggiatori molto più basso".

I progetti dell'aeroporto di domani vengono esposti con slide e dovizia di particolari da Costantino Pandolfi dell'Enac e Giancarlo Guarrera, account manager della Sac. Oltre all'abbattimento della vecchia aerostazione "Morandi", in programma vi sono la realizzazione di una nuova pista di volo della lunghezza di 3mila metri, collocata a sud della pista esistente. L'ampliamento del sedime aeroportuale verso Sud-Ovest e Sud. La realizzazione di un polo cargo e di una taxiway cargo. E ancora, l'ampliamento del terminal esistente e la realizzazione dei nuovi terminal B e terminal C, la realizzazione di un polo ambientale, di parcheggi multipiano e di un polo di mobilità sostenibile. Tempo di realizzazione, entro il 2030.

Le domande e i dubbi del Consiglio

“La vera incognita permane sempre quella delle risorse necessarie alla realizzazione dei terminal B e C e contestualmente la realizzazione della nuova pista in grado di ospitare voli internazionali. Se ciò non dovesse avvenire in tempi brevi sarà l’ennesima occasione persa”, così il capogruppo Mpa Orazio Grasso a margine del consiglio comunale. La consigliera autonomista Daniela Rotella, invece, punta il suo intervento sulla gestione dell’incendio avvenuto l’estate scorsa: “Nelle prime ore successive all'incendio – dichiara - il sindaco di Catania che detiene come città Metropolitana circa il 14% delle quote, suggeriva iniziative mirate per alleviare i disagi dei passeggeri ma mai messe in atto. Addirittura, anche alla formale richiesta di accesso agli atti in merito al progetto di demolizione del terminal "Morandi", la stessa gli è stata negata sostenendo che un sindaco nonché socio non avrebbe il diritto a visionarli. Non c'è stata ancora chiarezza sui danni subiti”.

Dai banchi della sinistra anche Damien Bonaccorsi lamenta poca chiarezza sui piani per il futuro dell'aeroporto: "Non abbiamo elementi sufficienti per approfondire". Sulla gestione post incendio si sofferma anche Gianina Ciancio. Graziano Bonaccorsi chiede lumi rispetto ai fondi con i quali saranno realizzati i progetti. Angelo Scuderi, infine, chiede di sapere perché nello scalo catanese, dalla riapertura dopo l’incendio, non vi sia più un info point gestito dal comune o dalla città metropolitana.