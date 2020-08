Rubano un portafogli in aeroporto: denunciati due giovani

Avevano derubato una passeggera diretta a Varsavia e avevano sgraffignato un portafogli con circa 700 euro. La donna ha denunciato il furto all’ufficio di polizia della frontiera e gli agenti tramite la visione delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza di cui l’aeroporto è dotato, sono riusciti ad individuare una giovane coppia che, impossessatisi del portafogli, si era diretta nella toilette della sala partenze dove, privandolo del denaro al suo interno, se ne erano sbarazzati.

La coppia, certa di averla fatta franca, si era poi imbarcata su un volo diretto a Lampedusa. Da ulteriori indagini, si riusciva a risalire all’identità dei giovani ovvero S.D. (classe 1987) e N.S. (classe 1996) e a loro nome risultava una prenotazione aerea per il loro rientro a Catania, proveniente da Lampedusa fissato per il successivo 10 agosto. Gli agenti li hanno fermati e denunciati - una volta sbarcati ed individuati - per furto aggravato in concorso tra loro.