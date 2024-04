Aeroporto, numeri in crescita per i ponti del 25 aprile e del 1° maggio

Numero in crescita dei passeggeri (+11,15%) e dei movimenti (+11,7%) rispetto al 2023. Questi i principali dati previsionali emersi dalla stima realizzata dalla Società aeroporti Catania, in occasione del lungo ponte delle prossime settimane.

In particolare, da mercoledì 24 aprile a giovedì 2 maggio è previsto nello scalo etneo un traffico di 332 mila viaggiatori, di cui 195 mila nazionali (+1,03%) e 137 internazionali (+26,6%) in confronto all'anno precedente.

''I numeri previsti per l'aeroporto - ha dichiarato Nico Torrisi, amministratore delegato della Sac - rappresentano un chiaro segnale della crescita dello scalo etneo, come snodo strategico per lo sviluppo dell'economia locale''. ''L'aeroporto - ha aggiunto - sta vivendo una stagione importante e i dati confermano la capacità dello scalo di attrarre compagnie aeree e dei viaggiatori. Ci impegniamo a mantenere servizi efficienti per garantire esperienze di viaggio in sicurezza e di qualità". Anche per i movimenti la stima è in crescita. Nei giorni di festa, infatti, si registreranno 2.120 viaggi con un aumento del 11,7% rispetto allo stesso periodo del 2023. Anche per le mete internazionali la percentuale sale, registrando un 26,8% a confronto dell'anno scorso.