Aeroporto, fermati con passaporti falsi: erano pakistani e si fingevano inglesi

La Polizia di frontiera aerea in servizio all’aeroporto, durante le verifiche effettuate sui passeggeri provenienti da Abu Dhabi, ha arrestato due cittadini stranieri. I due, un uomo ed una donna, hanno mostrato ai controlli dei passaporti britannici che cha hanno destato sospetto negli esperti operatori di Polizia. Dall’attenta analisi dei due documenti, sono infatti emersi diversi elementi che ne facevano ritenere la totale contraffazione, seppur effettuata con particolare perizia. Messi alle strette dai fatti acclarati dai poliziotti, i fermati hanno ammesso di essere cittadini pakistani e per questo motivo sono stati arrestati per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. La coppia di pakistani, dopo gli atti di rito, su disposizione del sostuto Procuratore di turno, è stata rimessa in libertà.