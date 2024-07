Aeroporto, ruba i soldi dal portafoglio di un passeggero: 53enne denunciato

Ha provato a farla franca rubando i soldi contenuti in un portafoglio scivolato dalla tasca di un passeggero, seduto al suo fianco, nell'area delle partenenze dell'aeroporto di Catania. L'uomo, però, non è sfuggito alle videocamere di sicurezza, costantemente analizzate dagli agenti della polizia di frontiera. In questo periodo di maggiore afflusso, infatti, sono state intensificate le attività di controllo e di vigilanza, a tutela dei passeggeri in transito nello scalo aereo, promosse dalla questura di Catania in sinergia con la società che gestisce l'Aeroporto. A chiedere l'intervento dei poliziotti è stato il proprietario del portafoglio che, ignaro di quanto accaduto, si è accorto di averlo smarrito solo al momento di oltrepassare il gate d'imbarco. In pochi minuti, la visione delle immagini dei sistemi di sorveglianza ha consentito al personale di polizia di risalire all'esatto momento in cui un altro passeggero in attesa dell'imbarco, con un'abile mossa, è riuscito ad appropriarsi del portafoglio, approfittando dell'attimo di distrazione del malcapitato.